Ieri pomeriggio, Sophie Codegoni ha replicato alle accuse di Alessandro Basciano, svelando a sua volta nuovi retroscena circa la rottura con il dj ligure.

L’ex vippona ha detto che il suo ex compagno l’avrebbe tradita e che le avrebbe anche tirato uno schiaffo. Al termine dell’intervista a Verissimo, Giorgia Basciano, sorella di Alessandro, ha pubblicato una storia su Instagram: “Ci sono bugie che più che ferire deludono. Ed è più grave perché le ferite si curano. Le delusioni no”.

Interviene la sorella di Alessandro Basciano

La ragazza ha anche risposto ad un utente che ha attaccato Basciano: “Sono stufa di leggere questi commenti cattivi dal momento che non c’è stato mai nessuno schiaffo e come tante altre cose dette non è assolutamente vero. No perché sono la sorella ma perché so i fatti e voi come delle pecore commentate cose che non sapete. Quindi evitate di far passare questo ragazzo per quello che non è, perché è molto grave e sono gravi queste accuse fatte”.

La versione di Giorgia Basciano

Anche la settimana scorsa, dopo la prima intervista di Sophie, la sorella di Alessandro era intervenuta, dicendo che dietro le accuse di tradimento mosse a suo fratello ci sarebbe qualcuno che vuole incastrarlo: “Io sono scioccata nel leggere tutti questi commenti inutili quando qui si parlava di un reality e di alcuni comportamenti dentro al Gf finiti lì. Quello che succede oggi sono finti tradimenti che non esistono. Sono due cose diverse, quindi di che parliamo? Tutti noi ci arrabbiamo tante volte ma in questo caso si parla di un tradimento che non c’è mai stato. E’ un altro argomento proprio. Ora basta scrivere cavolate quando non si sanno le cose, giudicate sempre senza sapere la realtà.

Con i fatti in mano si dicono le cose, ricordatevelo. Ricordatevi sempre quello che è successo con altri Vip lasciati in televisione. Stesse scene finte. Quindi scrivete cose reali, dove voi avete visto i fatti. Al posto vostro cercherei di capire chi ha voluto incastrare Ale, voi siete bravi nel trovare le cose. Indagate. Come ho già detto la verità verrà fuori con le prove non con le parole”.