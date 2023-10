“Mi ha rovinato il Grande Fratello”. Queste le parole di Heidi Baci su Massimiliano Varrese durante la sua ospitata a Verissimo.

Secondo l’ormai ex gieffina, infatti, l’attore avrebbe usato con lei la psicologia inversa e la manipolazione: “Lui ha attuato con me la psicologia inversa. A ogni domanda rispondeva con una domanda e tirava sempre in ballo sua figlia dicendo ‘per che padre mi fai passare’. Mi faceva sentire in colpa”.

Un atteggiamento oppressivo, quello di Varrese, che è stato tirato fuori anche da Grecia Colmenares durante la penultima puntata, quando è stata chiamata in causa per le nomination. “Qualche giorno fa, era notte, lui è arrivato in camera sul letto di Heidi, lei gli ha detto ‘no aspetta’. Lui gli ha detto ‘voglio parlare con te adesso’. Lei ha detto ‘no domani’, ma lui è rimasto. Io ho parlato con Heidi dopo, lei mi ha confermato, ma avevo già visto tutto. Per questo dico che lui dovrebbe chiedergli scusa. Lui è arrivato sopra di lei. Lui l’ha abbracciata da sopra! Dovevo dirlo scusatemi. E l’altro giorno Heidi è stata chiara, voleva distanza. Io ho avvisato Massimiliano. Gli ho detto di lasciarla un po’ in pace, perché lei aveva bisogno di distanza”.

Parole che hanno fatto infuriare Massimiliano, che le ha dato dell’attricetta da soap opera. Durante l’ultima puntata del GF, gli autori hanno mostrato un video che pareva smentire quanto rivelato da Grecia, ma Heidi Baci ha confermato la versione della Colmenares.

Heidi Baci sbugiarda gli autori del GF

“Quando è successo questo fatto io ho evitato di dirlo perché non volevo far scoppiare il caso. Ma Grecia non ha sbagliato a dirlo, è successo, più volte. Veniva la notte a toccarmi per svegliarmi e salutarmi. Quella notte era mezzora che dormivo, ero nel dormiveglia, così l’ho respinto e gli ho detto ‘parliamo domani’. Era difficile. Grecia che era nel letto difronte al mio me l’ha detto. Poi io l’ho detto a Fiordaliso. Ma alla fine ho lasciato perdere”.