Gli autori del Grande Fratello stanno puntando molto sulla dinamica relativa al triangolo formato da Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero.

L’incontro in giardino tra il 26enne rietino e l’ex tentatrice, la lettera da parte dell’ex fidanzata del gieffino e potrebbe non essere finita qui. Su X (ex Twitter) sono tutti convinti che Perla entrerà nella Casa come concorrente. Le voci, in realtà, circola ormai da diversi giorni, e le parole della giovane campana le hanno ulteriormente alimentate.

Durante una live su TikTok, un follower ha chiesto alla protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island se varcherà la porta rossa del GF per restare in casa. Perla ha cercato di fare la vaga: “Se entro al GF? Me lo chiedete tutti, non so nulla, è una cosa che gira. Lo dicono e scrivono ma non so niente. Me lo stanno chiedendo tutti, lo sanno gli altri ma non io. Adesso la mia amica ride. Ma perché stai ridendo in diretta?”

Altri utenti hanno chiesto all’ex di Mirko se la vedremo al Grande Fratello e lei ha continuato a svicolare: “Ragazzi non chiedetemi cose alle quali non posso rispondere. Se dovessi mai entrare e mi vedete giù mandatemi qualcosa, supportatemi”.