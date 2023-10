Continuano a far discutere le rivelazioni di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, che ha pubblicato un libro dal titolo “Le corna di una vittima”, nel quale l’autore parla - in maniera romanzata – dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, in questi giorni impegnata nella nuova avventura a Pechino Express.

La scorsa settimana, Gianluca ha reso pubbliche alcune delle chat con Antonella precedenti all’ingresso di quest’ultima nella Casa più spiata d’Italia, smentendo di fatto quanto dichiarato dall’ex vippona nel corso di questi mesi. Per chi non lo ricordasse, Benincasa sarebbe dovuto entrare al Gf Vip in qualità di ex della Fiordelisi, ma una denuncia per stalking da parte dei genitori di quest’ultima costrinse la produzione del reality a fare un passo indietro.

Alcuni giorni, rispondendo alle domande dei follower, Gianluca ha detto che non ha alcuna intenzione di fermarsi in merito al racconto di quanto accaduto con Antonella e la famiglia Fiordelisi. Un utente gli ha scritto “Nel tuo libro lei la descrivi come la poverina piegata dai genitori. Ma sei sicuro che non sia la loro complice?”. “Ovvio che lo è – ha risposto Benincasa -, ma potrebbe non esserlo. E’ una questione di scelte, una sorta di compromesso: ‘io vi ascolto ma non rompetemi i cogl**ni!’”. Poi, Gianluca rivela se dopo la pubblicazione del libro qualcuno della famiglia dell’influencer campana lo abbia contattato. “Sì sì, tramite terzi – ha risposto -. Addirittura un loro collega che conosco mi ha detto che sarebbero andati oltre le vie legali. Perché legalmente è una fuffa. Sinceramente ho tremato tanto”.

Antonella, la famiglia e Edoardo: nuove rivelazioni di Benincasa

Nelle ultime ore, Benincasa ha aperto un nuovo box domande su Instagram e, rispondendo alle curiosità dei follower, ha fatto nuove rivelazioni su Antonella e la sua famiglia, e Edoardo Donnamaria. A chi gli chiede se il volto di Forum ha lasciato l’influencer campana perché “ha capito con chi aveva a che fare”, Gianluca ha risposto: “Credo non ci sia bisogno di rispondere a questa domanda”. “Quindi il creare la storiella al GF era già programmato? Tutto finto?”, gli chiede un fan. “La produzione non ti dice cosa fare, ve lo garantisco! Ma c’è chi arriva lì studiando cosa può fare gli interessi del programma e di sé stesso/a. Negli ultimi anni le ship hanno sempre avuto successo, lì dentro è un mondo a parte, gli amori si vedono e ci sono stati, gli altri fuori dalla Casa sono durati tre mesi al massimo. La Lei (la Fiordelisi, ndr) è entrata giocandosi tutte le sue carte possibili in accordo con la famiglia, che è l’unica cosa che le è rimasta”.

Infine, su Edoardo Donnamaria: “Credo che lui e la sua famiglia sanno bene che quelle persone sono da tenere lontane. Devono fare pubblicamente buon viso a cattivo gioco per evitare ossessioni e pressioni da parte dei fandom che vengono fomentate dall’altra parte. Non si può fare nemmeno una scappatina che viene martoriato come un fuorilegge! Io credo che padre e figlia stiano scrivendo privatamente ai fandom di lei per far sì di stalkerizzare Edoardo”.