Mara Venier e Simona Ventura hanno siglato la pace dopo decenni di silurate e frecciatine reciproche.

Durante il talk su Ballando con le Stelle a Domenica In, la conduttrice si è rivolta direttamente a Super Simo: “Vorrei parlare con Simona, anche perché non ci vediamo da troppo tempo”. La Venier, molto distensiva nei confronti della collega, le ha poi detto che l’amore per Giovanni Terzi l’ha cambiata e questo la rende molto felice. “L’amore mi ha cambiata e tu Mara ne sai qualcosa”.

Le due poi si sono abbracciate e hanno raccontato un aneddoto del 2011 accaduto durante la festa di compleanno del marito di Mara. In quell’occasione sarebbe avvenuto il primo incontro fra Simona Ventura e Giovanni Terzi, anche se entrambi erano felicemente fidanzati con altre persone.