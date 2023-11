La puntata del Grande Fratello di ieri, giovedì 2 novembre, si è aperta con un durissimo sfogo di Alfonso Signorini. Il conduttore è stanco di assistere a crisi continue, a concorrenti che si dicono desiderosi di lasciare la casa per ogni banalità e che appaiono costantemente in preda allo sconforto.

Lo sfogo di Alfonso Signorini

“Questa sera non ci saranno sempre le solite crisi. A proposito di crisi. Io stasera ho un po' il dente avvelenato un po' con tutti, poi lo dirò. Questi ragazzi che entrano in crisi per qualsiasi stupidata. C'è addirittura chi è in crisi da quando è entrato. Ma io dico piuttosto state a casa vostra, non venite al Grande Fratello se passate il tempo in giardino a dire sono in crisi, perché per voi ce ne sono altri mille che vorrebbero entrare e che non lo possono fare. Quindi non fate tante storie. Ma glielo dirò anche in faccia, perché mi sono un po' stufato”.

Fiordaliso fa il "cappotto" agli inquilini

Alfonso Signorini, poi, si è collegato con la casa e ha mostrato ai concorrenti un video in cui Fiordaliso si lamentava di diversi inquilini della casa. Nel breve filmato, la cantante rimarcava la scarsa verve di alcuni gieffini: “Un ragazzo come Paolo è appeso e aspetta. Troppe tarantelle, non mi diverto più. Mi sono stancata di proteggere Letizia. Spero non mi chieda niente perché sbotto. Letizia ha 26 anni, ma vivi. Piange e tutti le andiamo dietro. Che pesantezza. Sei venuta qua con uno che già ti faceva stare male fuori, cosa sei venuta a fare dentro la casa del Grande Fratello? Ne ho anche per Angelica. Questo Rick che le manda gli abiti, non beve vino, fa la dieta come lei. Un Rick noiosissimo. Angelica ha paura di tutto, anche di fare una scena d'amore. Ha paura, si dispiace. Anche Mirko, è venuto qua come il tentatore e pensa sempre a Greta. Ma vai a casa. Ma state a casa, state a casa. Io la penso così”.

Signorini spazientito con i concorrenti

Signorini ha fatto eco a Fiordaliso: "State a casa, questo è il mantra di Fiordaliso, che devo dire cari ragazzi è condiviso da parecchie persone vedendo le vostre continue ‘lagne'". Così ha chiesto a Letizia Petris quanto dovrà aspettare Paolo Masella per avere un sì o un no. Giampiero Mughini è intervenuto: "C'è chi ha aspettato anni". Lapidario Signorini: "Lo so, ma qui siamo al Grande Fratello, non duriamo anni Mughini. Se devi aspettare anni non devi venire al Grande Fratello. Qui è tutto più veloce, i tempi televisivi rispettano le loro regole". Letizia allora ha replicato: "Quanto dovrà aspettare? Ho le idee chiare. Non ho una relazione che mi fa stare bene, mentre Paolo mi fa stare molto bene e quindi io arriverò a delle risposte, ma non voglio mettermi fretta".

Alfonso Signorini ha aggiunto: "C'è forse un discorso più profondo da fare. Mi pare sia una critica rivolta ai giovani, che vivono con il freno a mano, che magari stanno lì a rimpiangere chissà che cosa, ma finché state lì vivete la gioia di stare lì dentro. Altrimenti ha ragione Fiordaliso, state a casa vostra. Ciro da quando è entrato, a parte qualche fuoco d'artificio, è sempre in crisi a rimpiangere la fidanzata o perché non dorme. Ciro anche basta. Hai tanto insistito tu per venirci. Sono settimane che non ti muovi, datti una mossa". Petrone si è difeso: "Non dormo, non riesco a dormire, che devo fare?". Ma Signorini ha concluso: “Prendi una tisana rilassante, non so che dirti. Il discorso è sempre questo, se non state bene dentro la casa uscite. Ve lo dico con grande schiettezza. Non è che vi teniamo lì con la pistola alla tempia. Vorrei ritrovare dentro la casa, l'entusiasmo con cui siete entrati. Purtroppo questo entusiasmo non lo vedo in tutti. Datevi una mossa”.