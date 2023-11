Manuela Carriero ha abbandonato il trono di Uomini e Donne senza scegliere nessuno dei suoi corteggiatori.

Tuttavia, l’ormai ex tronista non ha mai nascosto l’interesse e la voglia di conoscere Michele Longobardi e Carlo Marini entrambi, però, restii alla conoscenza, non essendo del tutto convinti di alcuni aspetti caratteriali di Manuela. Michele in primis ha più volte accusato la Carriero di non avere spirito d’iniziativa, di non essere intraprendente e di essere troppo accondiscendente, oltre a darle della “mummia”. Termine non gradito dall’ex tronista, che ha deciso di porre fine al suo percorso nel dating show di Canale 5.

Nelle ultime ore, sembrerebbe che Manuela e Michele si siano scambiati alcune frecciatine sui social. Durante la serata di Halloween, la Carriero ha condiviso un post di un travestimento da Mummia, che in molti hanno colto come una chiara stoccata ai suoi ex corteggiatori.

Immediata è arrivata la reazione di Michele che, il giorno seguente, ha condiviso una foto in cui in sottofondo si intravede che sta guardando un film su Netflix. Quale? La Mummia!