Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano il prossimo 22 dicembre. Tutto pronto per il matrimonio, che è stata annunciato poche ore fa dall’Adnkronos. Il divulgatore scientifico ha scelto Napoli per il sì.

"Mi sposo con Simone. Faremo grande festa, ci saranno Myrta Merlino, Barbara D'Urso, Vladimir Luxuria, Alfonso Signorini, Marisa Laurito e Riccardo Signoretti.

Il motivo per cui ci sposiamo a Napoli è che in quella città regna il buonumore, l'allegria e la festosità. Napoli è pronta ad accoglierci con entusiasmo e fuochi di artificio”. E sulla location dove si terranno i festeggiamenti il giornalista anticipa: ''Ancora non posso dire quale sarà ma si svolgeranno in uno dei teatri storici di Napoli che ci darà modo di fare sia la cena, sia la festa, sia la discoteca. Tutto insomma si terrà in questo tempio della storia del teatro napoletano''.

Pochi spoiler per adesso. Potrebbero incontrarsi, al party, Myrta Merlino e Barbara d'Urso: la nuova conduttrice e la ex conduttrice di Pomeriggio 5. "Ci sarà anche Alfonso Signorini - prosegue Cecchi Paone - che oltre a essere anche lui un compagno fondamentale di battaglie per i diritti civili, è stato l'artefice di tutto pubblicando nell'estate del 2022 su 'Chi' la nostra foto e poi, quest'anno, sempre su 'Chi', la copertina in cui annunciavamo l'intenzione di sposarci. infine ci saranno Riccardo Signoretti, che poi è anche il mio direttore perché scrivo delle rubriche di attualità su 'Nuovo' e Nuovo Tv', i giornali che lui dirige, e Marisa Laurito, una carissima amica e tra le ragioni della scelta di Napoli per le nostre nozze''