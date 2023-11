Un’ex protagonista di Uomini e Donne è stata ospite dell’ultima puntata di Casa SDL. Stiamo parlando di Nilufar Addati, prima corteggiatrice e poi tronista del dating show di Maria De Filippi, che ha parlato dei suoi progetti lavorativi.

“Nilu vista mare è un progetto estivo e chissà, forse ritornerà, ancora non si sa. L’arte in cucina è stata riconfermata per la terza volta, e io sono felicissimo. Il nuovo progetto è invece ai fornelli con Nilu, un format più piccolo senza intervista, che a differenza dell’Arte in cucina in cui intervistiamo chef, si mangerà solamente. Partiamo da metà novembre e andiamo in onda su Gambero Rosso Channel e Sky”.

Nilufar ha poi parlato del suo percorso come tronista a Uomini e Donne. Scelse Giordano Mazzocchi, con il quale, però, è finita dopo pochi mesi. “Oggi abbiamo rapporti sereni – confessa la Addati -. Non ci sentiamo spesso, però gli auguri di compleanno, Natale, ce li facciamo. Da circa un anno non ci becchiamo perché abbiamo gli stessi manager, però se ci becchiamo siamo sereni”.

Nilufar Addati sulla rottura tra Sophie e Alessandro

Infine, l’ex tronista ha commentato la rottura mediatica tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: “E’ stato un po’ un mio ‘guilty pleasure’, devo ammetterlo. Abbiamo seguito tutto, però non mi piace tanto questa spettacolarizzazione di sentimenti, soprattutto quando c’è una bimba. A volte quando si è arrabbiati si perde la lucidità, bisogna fermarsi e capire un attimo e pensarci di più prima di fare scontri così violenti. Sono cose che rimangono per sempre, e anche la bimba potrà vedere che mamma e papà hanno litigato in questo modo. Però capisco la voglia di difendersi, di far capire come sono andate le cose e inevitabilmente si sfocia in queste cose. Però in questo caso mi dispiace tanto, non è bello. Sono due ragazzi giovani, c’è una bimba di mezzo, non è bello”.