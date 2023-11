Continua ad “appassionare” il pubblico la vicenda relativa al “triangolo” formato da Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero.

La storia d’amore tra il gieffino e l’ex tentatrice ha subito una battuta d’arresto quando Greta ha scoperto che Mirko le aveva nascosto alcuni messaggi che si era scambiato con Perla, che quest’ultima ha reso pubblici la scorsa settimana. Brunetti ha avuto la possibilità di rivedere la Rossetti nella Casa del Grande Fratello e, al contempo, ha ricevuto anche una lettera dalla Vatiero, circostanza che l’ha mandato in totale confusione.

Durante l’ultima puntata, Alfonso Signorini ha provato a spingere sulla sintonia che si è creata all’interno della Casa tra Mirko e Angelica Baraldi (quest’ultima fidanzatissima). Proprio al riguardo, incalzata dai follower, Greta ha chiarito: “Spero sia per lui che per lei che sia una semplice amicizia. Lei è impegnata, lui in teoria, come dice, è innamorato, quindi in teoria…”. La Rossetti ha anche aggiunto che un nuovo confronto di dieci minuti con Brunetti non risolverebbe nulla.

Alcuni giorni fa, durante un momento di confidenze con Angelica e Alex, Mirko ha detto che con Greta farà due passi indietro: “Onestamente a questo punto traggo le mie conclusioni. Lei ha messo un muro e allora io faccio due passi indietro. Io per lei ho fatto cose folli, ho anche preso un aereo per vederla tre ore. E allora adesso dico basta. Io mi sono già chiuso tanto quando è venuta qui e non mi ha dato nessuna risposta. Lei è venuta qui e io pensavo mi dicesse altro. Ma poi sti messaggi sui social. Adesso ha detto che amo ancora Perla. Cosa penso di Perla? La verità, cioè che è stata una persona molto importante per me. Poi dopo quella lettera non posso dire nulla di brutto su Perla”.