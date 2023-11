Continuano a far discutere le rivelazioni di Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, che ha pubblicato un libro dal titolo “Le corna di una vittima”, nel quale l’autore parla - in maniera romanzata – dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, in questi giorni impegnata nella nuova avventura a Pechino Express in coppia con Estefania Bernal.

Nelle passate settimane, Gianluca ha reso pubbliche alcune delle chat con Antonella precedenti all’ingresso di quest’ultima nella Casa più spiata d'Italia, smentendo di fatto quanto dichiarato dall’ex vippona nel corso di questi mesi. Per chi non lo ricordasse, Benincasa sarebbe dovuto entrare nella Casa in qualità di ex della Fiordelisi, ma una denuncia per stalking da parte dei genitori di quest’ultima costrinse la produzione del reality a fare un passo indietro.

Benincasa contro i genitori di Antonella

A finire nuovamente nel mirino dell’ex di Antonella è proprio la famiglia di quest’ultima. Nello specifico, Gianluca si è soffermato sul tema del fandom dell’ex vippona e sul fatto che ormai, a distanza di diversi mesi dalla conclusione del GF Vip, i rancori e le incomprensioni tra gli ex concorrenti vanno via via scemando. “Ma quel fandom davvero credeva che fuori dal reality ci sarebbero stato rancori tra gli ex concorrenti? Benvenuti nel mondo reale, dove l’unica a fomentare odio è la family della vippona, convinta di stare nel bel mezzo del Grande Fratello. Il mondo non gira intorno a voi, mamy e papy. Mi raccomando, non analizzate troppo il mio libro. Non vorrei portarvi all’esaurimento”.

Nei giorni scorsi, Gianluca Benincasa aveva anche parlato di Edoardo Donnamaria: “Credo che lui e la sua famiglia sanno bene che quelle persone sono da tenere lontane. Devono fare pubblicamente buon viso a cattivo gioco per evitare ossessioni e pressioni da parte dei fandom che vengono fomentate dall’altra parte. Non si può fare nemmeno una scappatina che viene martoriato come un fuorilegge! Io credo che padre e figlia stiano scrivendo privatamente ai fandom di lei per far sì di stalkerizzare Edoardo”.