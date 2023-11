Natalia Titova è stata senza dubbio una delle protagoniste più amate di Ballando con le Stelle. Da qualche anno, ormai, la sua presenza in tv si è diradata, e in un’intervista a Novella 2000 ha raccontato che, se potesse tornare indietro, non lascerebbe mai il suo posto nel dancing show condotto da Milly Carlucci.

“Sono stata a Ballando dalla prima edizione. Ho lasciato il programma per il ripresentarsi del problema al ginocchio con il quale sono nata e anche perché pensavo che non si potesse percorrere tutta la vista sulla stessa strada. Ma ora sono fortemente pentita di aver lasciato Ballando. Ho capito che avrei potuto trasformarmi e crescere anche all’interno del programma. Se potessi tornare indietro non lo lascerei mai… Se mi richiamano a Ballando io ci vado”.

Dopo la sua esperienza da ballerina e insegnante a Ballando con le Stelle, Natalia Titova fu scelta da Maria De Filippi per entrare a far parte della squadra di coach di Amici. Ma, in quell’occasione, non si è sentita particolarmente appagata: “Amici non mi ha soddisfatta: non ero una ballerina, ma una maestrina. Non mi è stata riproposta la cattedra di ballo e io sono andata avanti, senza rimpianti, perché lì i ragazzi arrivano dopo molte selezioni e già formati, io preferisco ballare, o partire da zero con un amatore”.