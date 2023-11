Dopo essere rimasta per quasi due mesi lontana dalle polemiche e dalle rarissime dinamiche interessanti di questa edizione del Grande Fratello, Fiordaliso ha deciso finalmente di uscire allo scoperto.

Fiordaliso spara a zero su Angelica e Garibaldi

Dopo la cena di ieri, la cantante ha iniziato a sparare a zero su alcuni dei suoi coinquilini, a partire da Angelica Baraldi e Giuseppe Garibaldi: “Se è uscita Valentina è perché l’altro ha giocato sporco per rimanere qui dentro. Sì ho detto anche questa cosa nella mia sfuriata in confessionale. Anche la storia che ha scritto la lettera per Beatrice. Non sarebbe mai voluto uscire e le ha provate tutte, per me è un pó giocare sporco. Poi c’è quella, che parla in continuazione del suo Rick. E basta dai. Capisci? E mi pare Mark Caltagirone. E poi che fa qui dentro? Non lava nemmeno un piatto. Fa da mangiare? Per sé stessa e basta”.

Fiordaliso ha poi puntato il dito anche contro Mirko Brunetti: “Anche Mirko è venuto qui come il tentatore c’ha sempre Greta qua in testa. Ma vai a casa, ma stattene fuori, adesso è così sotto un palo ma stai a casa e risolvi i tuoi problemi. Se ne stesse a casa invece di stare qui dentro a pensare solo a Greta”.

Fiordaliso su Letizia e Paolo

Ma non è tutto. Perché la cantante ha criticato anche Letizia Petris e Paolo Masella, definendoli “noiosi”: “Sti due con sto freno a meno tirato. Lui sta lì appeso ad aspettare una che ha un fidanzatino fuori da tre mesi. A lei ho detto ‘dagli tutto, dagli almeno un bacio, ma vivitela la passione e l’amore’. Io non li capisco più questi giovani.

Mi sono anche stancata di proteggere Letizia perdonami, ma proprio basta. Spero non mi chieda più niente perché sbotto. Quindi tenetemela lontana. Mi parla sempre delle stesse cose. Ha 25 anni, ma vivi e smettila con queste paranoie. Questa è venuta qui con uno fuori che la faceva star male già mesi fa e ora piange e si dispera. Se deve giocare che giochi e si butti. E lo stesso per Angelica e il suo Mark Caltagirone, con sto Rick ha rotto le pa**e. Stasera ne ho una per tutti! Domani in puntata mi fanno fuori tutti. Poi certe dinamiche risultano noiose, non solo a me, ma alla gente a casa. Secondo te perché siamo venuti qui? Soprattutto i giovani devono venire al Gf per giocare e fare vedere chi sono. Secondo te questi qui fanno vedere chi sono? Stanno lì e fanno le tarantelle”.