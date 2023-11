Edoardo Donnamaria è stato ospite di Turchesando, programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi. Oltre a parlare, ovviamente, di Antonella Fiordalisi e di quanto quest’ultima sia stata importante per lui, tanto da ispirare alcune delle sue ultime canzoni, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato l’attuale natura del rapporto con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, svelando, tra l’altro, che la sorella di Clizia e la Fiordalisi si sono parlate.

“Micol la ritenevo un’amica già prima che entrasse nella Casa. Tavassi, invece, l’ho conosciuto al GF e con lui mi sono trovato e mi trovo benissimo. Posso dirvi che Micol e Antonella si sono parlate…”.

Infine, sugli attuali rapporti con Nicole Murgia, con la quale non si era lasciata benissimo, Edoardo ha raccontato: “Non c’è stata nessuna reunion con la Murgia. L’ho incontrata una volta in un locale. Mi ha fatto piacere vedere da parte sua la volontà di capire miei determinati atteggiamenti. Ma con lei non c’è stato un approccio delicato, infatti mi dispiace per le persone che erano a cena con noi, perché con Nicole non ci eravamo lasciati benissimo”.

Poco dopo, ad intervenire in diretta, è stata proprio la Murgia: “Non voglio alimentare ulteriori polemiche, anche perché già mi immagino che la prossima sarà che io e Edoardo abbiamo parlato… Sono abbastanza piena di queste cose, Edo sa bene come la penso. A me quello che possono dire i fandom non mi interessa, le amicizie c’erano dentro e me le aspettavo anche fuori, lui lo sa… Il reality è finito, credo si debba andare avanti. Poi i rapporti veri vengono coltivati, gli altri no…”.