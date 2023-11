Edoardo Donnamaria è stato ospite di Turchese Baracchi nel corso di Turchesando, programma radiofonico in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus.

Lo speaker radiofonico ha parlato del suo ultimo singolo dal titolo Come il mare, e ha annunciato che a breve uscirà una nuova canzone che “parla di una donna” (ma non ha rivelato ulteriori dettagli al riguardo). Non potevano mancare, ovviamente, le domande su Antonella Fiordelisi, con la quale la relazione è giunta al capolinea ormai da diversi mesi.

Edoardo ha detto che se e quando inizierà una nuova frequentazione, non la sbandiererà ai quattro venti: “Quando sarà che mi vedrò con qualcuno, visto l’ultima situazione che ho vissuto, non la sbandiererò ai quattro venti. Sono arrivato ad un punto della mia vita dove ritengo che farci entrare qualcuno debba rappresentare un valore.

Le mie ultime canzoni? Non è un segreto che Antonella mi abbia ispirato, però io non voglio sbilanciarmi perché non voglio essere additato come quello che usa la relazione del Grande Fratello per fare gli ascolti, la trovo una cosa di una bassezza incredibile. Se avete seguito il GF e ascoltato le canzoni precedenti, fare 2+2 è facile. E’ ovvio che ci sia Antonella nelle canzoni. Ma le persone diciamo ‘tossiche, che fanno commenti terribili, insultano e offendono, sono persone che hanno grosse difficoltà nella loro vita e si attaccano a quella degli altri per cercare di vivere emozioni che, evidentemente, loro non riescono a provare.

Antonella Fiordelisi è impegnata con le riprese della nuova stagione di Pechino Express. “Non l’ho sentita e non le ho fatto un in bocca al lupo prima che partisse – ha detto Donnamaria -. Io spero che tra noi possa esserci un rapporto quantomeno civile, perché lei ha sempre chiarito che non potrà mai esserci un’amicizia”.