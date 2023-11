Dopo la fine della storia d’amore con Tommaso Stanzani, Tommaso Zorzi non ha ancora ritrovato l’amore.

Nonostante i rumors estivi – quando si vociferava avesse un flirt con il direttore creativo di Benetton Andrea Incontri – il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip è ancora single.

Incalzato dal videomaker e fotografo Alan Fiordelmondo in un video pubblicato su Instagram, l’ex conduttore di Drag Race Italia ha sottolineato di non essere attualmente impegnato. Inoltre, ha precisato di stare cercando il vero amore e non semplicemente una conoscenza occasionale, quindi non ha intenzione di incontrare un partner tramite app.

“L’amore non c’è, non è pervenuto. Come mai? Non so che karma ho, evidentemente non è il mio momento. Dovrei utilizzare un’app di incontri? Vorrei una storia più che una sco*ata, perché non mi aggiunge niente”.