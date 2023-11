Giampiero Mughini protagonista di un nuovo scivolone nella Casa del Grande Fratello. Ma prima facciamo un passo indietro.

La sua compagna, Michela Pandolfi, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. I due sono legato da trent’anni, ma in questi tre decenni l’ex costumista non ha mai quasi parlato.

Alla rivista diretta da Alfonso Signorini, Pandolfi ha raccontato alcuni dettagli sul compagno. E in merito ad alcuni apprezzamenti che Giampiero ha rivolto ad alcune concorrenti, ha spiegato tranquillamente: "Non sono gelosa, lui apprezza la bellezza femminile, è un esteta. Pensi che in casa abbiamo anche la stanza delle pu**ane". Cioè? "È una stanza dove Giampiero conserva la letteratura erotica, le stampe, le illustrazioni di nudi femminili. È un esteta, una cosa di testa".

Mughini, parla la compagna Michela Pandolfi

Sul fatto se fosse d'accordo o meno con la partecipazione di Mughini al GF risponde sinceramente che lei non ha mai visto "nemmeno 30 secondi di quel programma nella mia vita, è stata Irene (Ghergo, ndr) a insistere perché lo facesse. Però vedo che Giampiero si diverte molto. Pensavo che si sarebbe annoiato". La loro relazione non è iniziata subito. Mughini per un anno l'ha corteggiata "anche perché ero sposata e avevo due figlie grandi. Poi, per lui, mi sono separata. All'inizio era solo un'amicizia, ci piaceva chiacchierare, andavamo al cinema di pomeriggio, non pensavo al futuro. Non avevo alcuna attrazione per lui se non mentale. Gliene ho combinate tante, visto che non mi interessava. Avrà pensato che fossi una stro**a e, visto che gli sono sempre piaciute le stro**e, ne aveva una collezione, ma io sono una finta stro**a".In questi 30 anni lui non le è stato fedele, Mughini ne ha parlato anche al GF, e fu lui a dirlo a Michela circa vent'anni fa. E forse per questo non l'ha mai perdonato: "Eravamo appena andati a convivere, perché i primi 10 anni di relazione abbiamo vissuto in case separate e lui dice che era per quello, perché non aveva mai convissuto che si era distratto. Si è giustificato con il trauma della convivenza. Ma io non ci credo".

Mughini ad Angelica: "Hai un futuro da zoc*ola!"

Torniamo alla stretta attualità. Ieri sera, in occasione del party di Halloween organizzato nella Casa di Cinecittà, Mughini, che evidentemente aveva bevuto qualche bicchiere di vino di troppo, si è lasciato andare ad un’affermazione piuttosto colorita su Angelica Baraldi. Vedendola vestita con abiti particolarmente sexy, ha esclamato: “Hai un futuro da zoc*ola grande così, eh. Eh beh, e dai”.