Manuela Carriero è tornata sui social dopo aver abbandonato il trono di Uomini e Donne.

Nelle scorse puntate del dating show di Maria De Filippi, l’ormai ex tronista ha dovuto affrontare la fuga dei suoi corteggiatori, che hanno deciso di lasciare il programma. Nonostante Manuela abbia provato a contattarli per convincerli a tornare nel parterre, loro si sono rifiutati, e lei si è vista costretta ad abbandonare il trono. Ieri, Manuela è tornata sui social e, attraverso un lungo post su Instagram, ha parlato del suo stato d’animo e della delusione per la fine dell’avventura a Uomini e Donne.

Il post di Manuela Carriero

“Eccomi qui, scrivo queste parole per ringraziare chi mi ha sostenuta e dire ‘mi dispiace’ a chi invece non mi ha capita. Non ho mai agito strategicamente e, come avete visto, non ho perso tempo e mi sono concentrata nell’immediato sui due ragazzi che più mi attraevano. Nella mia clip di presentazione, ho sottolineato alcuni lati caratteriali importanti come l’essere timida, introversa e ipersensibile, chi rimaneva a conoscermi quindi sapeva benissimo che ci sarebbero state delle difficoltà iniziali. Mi dispiace aver alzato i toni in alcune situazioni, ma è un meccanismo di difesa che mi scatta quando mi sento attaccata. Le prime due esterne per me sono state bellissime ed ho dei ricordi meravigliosi.

Nel momento in cui finalmente mi stavo aprendo mi sono sentita bloccata. Mi ha ferito profondamente sentirmi dire che il mio abbraccio non fosse sentito, quando in realtà non volevo altro, mi si è spezzato il cuore. È stato frainteso il mio insistere con il non volere lasciare il trono. Avevo già visto tutti i ragazzi che avevano scritto per me, avrei potuto cominciare un percorso nuovo con loro, ma non ho voluto. Volevo superare le incomprensioni e farmi conoscere per quella che sono con i miei tempi. Ho insistito soltanto perché ho voluto ascoltare il mio cuore. Non sarei mai andata avanti senza di loro perché ormai ero troppo coinvolta e curiosa di conoscerli. Sarei potuta arrivare tranquillamente in breve tempo ad una scelta, o una non scelta, o un “no” da parte loro, senza che nessuno ne uscisse sbagliato avrei avuto però la consapevolezza di averci provato davvero. Ricorderò di questa esperienza solo i momenti più belli e vi assicuro che ce ne sono stati tantissimi. Non devo vergognarmi assolutamente di nulla, non c’è niente di male nel dire che una persona ci piace tanto, anzi. Non vivo di rimpianti. Anche andando contro il mondo intero, ascolterò sempre il mio cuore. Grazie a tutti, semplicemente GRAZIE”.