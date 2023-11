La fine della storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua a tenere banco.

Nelle scorse ore, alcuni fan dell’ormai ex coppia non hanno potuto fare a meno di notare una mossa social dell’ex vippona, la quale ha lasciato intendere che la sua intenzione è quella di restare sulla sua posizione.

In occasione della festa di Halloween, Sophie è stata attaccata per “essere andata a divertirsi”, e un utente ha fatto notare che era in compagnia di amici storici e anche “off limits”, mentre Alessandro era in compagnia di ragazze e ballerine. “Criticavano tanto Sophie perché usciva con gli amici di una vita, oltretutto gay, però lui va bene che va a cena con ragazze e ballerine. Visto che tanto dite a Sophie di perdonarlo, ma siete sicure che lui voglia Sophie?”. In seguito, un’altra utente ha commentato: “Il pianto è durato mezza giornata”, e pochi minuti doppo è arrivata l’eloquente reazione della Codegoni, che ha piazzato un like al commento.