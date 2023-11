Nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha notato un netto cambiamento nei comportamenti di Massimiliano Varrese e, forse, ha scoperto il piano messo in atto dall’attore.

Dopo settimane in cui si sono scontrati innumerevoli volte, i due concorrenti sembrano aver siglato una tregua. Qualche giorno fa, però, Massimiliano aveva informato alcuni amici il suo piano di avvicinarsi alla collega per poi poterla in seguito smascherare. Inoltre, aveva confessato di essere convinto di piacere molto alla Luzzi.

Ieri sera, Beatrice si è confidata con Giuseppe Garibaldi, con il quale ha parlato proprio di Varrese. L’attrice ha ammesso di non avere alcun interesse che vada oltre la semplice tregua nei suoi confronti, e ha aggiunto di aver notato un particolare cambiamento di Massimiliano.

“Ma tu davvero pensi che io possa voler dormire con Massimiliano? No, dimmelo – ha detto Beatrice rivolgendosi a Giuseppe -. Hai voluto interpretare così, il senso è importante. Io volevo dire che il motivo per cui mi sta addosso da sei settimane era perché voleva dormire con me, quello che sta facendo capire adesso. Ma comunque gli ho detto di non provarci, sì? Non so se ci sta provando… ma gliel’hai detto?”.

"Secondo te ci sta provando? Io gli ho detto che se vedevo qualcosa che mi dava fastidio glielo dicevo”, ha replicato Garibaldi. Beatrice ha poi chiesto a Giuseppe di aiutarla a porre un freno a questa eventuale ipotesi: “No, però non vorrei che lo facesse. Almeno in questo aiutami. Sdraiati un pochino e respira”.