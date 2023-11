Beatrice Luzzi è senza tema di smentita la protagonista assoluta di questa edizione del Grande Fratello. Da quanto ma messo piede nella Casa più spiata d’Italia, l’attrice è stata sostanzialmente al centro di ogni singola dinamica e, sta reggendo praticamente da sola l’intera edizione.

Dopo quasi due mesi, però, la stanchezza inizia a farsi sentire anche per lei che, nonostante continui a rispondere a tono e a primeggiare nel gradimento del pubblico, sembra sia più stanca e fiacca. Forse il ruolo della villain comincia a pesarle un po’ troppo, tanto che le è scappato di bocca che potrebbe voler lasciare il programma, ma gli autori hanno architettato già un piano.

Stando a quanto rivelato da Agent Beast su Twitter, infatti, pare che le lamentele di Beatrice siano arrivate fino agli autori del programma: “Beatrice ha svelato la sua stanchezza agli autori, i quali sono consapevoli della situazione e si impegneranno a rivedere le dinamiche esistenti". Insomma, stando a quanto riportato sembra proprio che il tanto chiacchierato filo diretto tra la Luzzi e gli autori esista eccome, e che forte di conoscere la sua importanza in questa edizione l’attrice sappia come far valere i suoi propositi con gli autori, che sono pronti a fare il possibile per farla restare in trasmissione.

Intanto, pochi minuti fa, incalzata da Jill Cooper, Beatrice ha rivelato qual è la sua attuale occupazione: “Sono un’autrice televisiva per una trasmissione di Rai Uno molto importante, L’Eredità. Quindi faccio ricerche tutti i giorni al computer…”. Non è stato possibile ascoltare altro, visto che la regia ha prontamente censurato.