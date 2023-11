Nella Casa del Grande Fratello, Paolo Masella è sempre più vicino a Letizia Petris. Il macellaio romano e la fotografa romagnola sono apparsi molto affiatati, e lui non ha mai fatto mistero di essere interessato lei che, però è già legata ad un altro ragazzo. Tuttavia, la lettera ricevuta dal fidanzato lo scorso giovedì ha mandato Letizia in tilt, e le parole di Andrea l’hanno resa ancora più confusa e amareggiata.

Nelle scorse ore, Paolo si è confidato con Alex Schwazer: “Che la bacio? Può darsi, spero succeda. Io le ho detto che in questi giorni deve capire bene cosa vuole. Io non voglio che venga da me perché sono un rimpiazzo. Prende una decisione e poi viene da me, e mi trova. Lei sa che mi piace tanto. La sua relazione è tossica e non va bene. Meglio che esce da sola piuttosto che stare in una storia di questa tipologia. Io le ho sconsigliato di tornare da lui. Non la fa sentire appagata, non le dà il giusto valore”. Nel frattempo, Agent Beast ha rivelato che Letizia avrebbe confidato di essere pronta ad aprirsi con Paolo e a lasciare il fidanzato.

Intanto, ieri sera, qualcuno dall’esterno della Casa di Cinecittà avrebbe urlato che Andrea, il fidanzato di Letizia, la aspetterebbe. Poco dopo, il macellaio, che inizialmente ha lasciato intendere di non aver capito facendo finta di nulla, si è confidato con Ciro Petrone: “Per me lui (si riferisce al fidanzato di Letizia, ndr) ha capito l’errore che ha fatto. Secondo me viene domani (oggi, ndr) in puntata".