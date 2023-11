Sarebbe tutto pronto per affidare una striscia quotidiana nel pre-serale di La 7 a Fedez. E’ il quotidiano Libero a lanciare l’indiscrezione: il marito di Chiara Ferragni, giudice di X Factor, condurrà Il Milionario, storico game show andato in onda per anni sui canali Mediaset e condotto da Gerry Scotti. Il programma sarebbe in allestimento e dovrebbe andare in onda dal lunedì al venerdì dalle 18.45 alle 20, prima del TgLa7.

Stando alla notizia di Libero, Fedez condurrà Il Milionario, game show che approderà su La7 nella fascia pre-serale. Il programma sarebbe già in allestimento e dovrebbe partire con la messa in onda nei primi mesi del prossimo anno: si pensa tra gennaio 2024 o dopo Sanremo, e durerà fino a giugno 2024. Prenderà il posto di Padre Brown, serie tv britannica di Rachel Flowerday. Si tratterebbe della prima esperienza alla conduzione per Federico Lucia, in arte Fedez, che fino ad oggi ha ricoperto (in tv) il ruolo di giudice di X Factor, ha diretto LOL – Chi ride è fuori con Frank Matano, e partecipato a Celebrity Hunted. Al momento, però, vige il silenzio in merito alla notizia sui suoi profili social: si attendono conferme.