Fabrizio Corona ha svelato degli audio shock di Valeria Pasciuti, madre di Sophie Codegoni. Attraverso il sito DillingerNews, l’ex re de paparazzi ha reso pubbliche le parole della mamma dell’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, scatenando la reazione indignata degli utenti sui social.

Corona svela una chat Whatsapp

Ma non solo. Pochi minuti fa, Corona ha pubblicato alcuni screenshoot di una chat Whatsapp tra la Pasciuti ed un’amica relativi a quando Sophie si trovava nella Casa più spiata d’Italia. All’epoca dei fatti, la Codegoni aveva avuto problemi con il ciclo tanto da ipotizzare che potesse essere incinta. “La vedo stranissima, ma proprio strana strana – dice Valeria Pasciuti -. Ingrassata, gonfia. Lei parlando con Jessica ha detto che questo sarebbe il terzo mese che non gli arriva il ciclo. Allora io ho mandato un messaggio a Sabrina perché le facci almeno fare una visita. Per quale motivo non gli arriva il ciclo? Stress? la pillola sospesa così in fretta e furia? Non la vedo benissimo, non so…”. Terminata la conversazione, la Pasciuti manda dei messaggi: “‘Ci pensi però che scoop mediatico sarebbe se fosse incinta? La prima gieffina incinta dentro la casa. Sarebbero su tutti i giornali, ovunque!”.

Amica della madre di Sophie che poi ha scritto a Fabrizio Corona: “Ti preso, sono scioccata. Mi ha chiamato Valeria che pensa che Sophie possa essere incinta. Ho detto ‘ma sei seria’? Non le viene il ciclo da quattro mesi, ma è normale, ha staccato la pillola. Ha detto che è troppo gonfia”.