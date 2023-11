Sabato sera, durante un party organizzato nella Casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti e Angelica Baraldi si sono avvicinati: i due hanno ballato insieme e si sono fatti delle confessioni.

Lei gli avrebbe confidato che lui è il suo tipo, sia a livello estetico che caratteriale. La vicinanza tra Mirko e Angelica ha fatto infuriare la sua (ex?) fidanzata Greta Rossetti, che su Instagram ha dato della “gatta morta” alla gieffina.

L'affinità tra Mirko Brunetti e Angelica Baraldi

Durante una chiacchierata, ieri Anita ha parlato del feeling tra Mirko e Angelica: “Cosa è uscito fuori ieri sera? Quello che pensavamo già e che dicevamo io e te ieri sera. Lei ha ammesso che le piace e che è il suo tipo. Ha ammesso che è il suo genere. Angy di Mirko e anche lui di lei. Sì ha detto che pure lei è il suo prototipo di ragazza. Si sono detti che c’è molta affinità tra loro due e che comunque lui si trova molto bene”.

Brunetti però ha cercato di minimizzare: “Vabbè sì, ho detto che con lei ho capito che c’è affinità. Ma affinità c’è in tanti contesti. Non solo da un punto di vista di due fidanzati. Se poi vogliamo parlare con malizia ok, però io non ce l’ho messa. Abbiamo tanta sintonia e affinità nel parlare e condividere cose e questo intendo. La cosa che ci ha avvicinato è che non abbiamo messo malizia. Io vedo le cose con tante sfaccettature. Sappiate che io sono un ragazzo molto complicato”.

E come al solito Ciro Petrone ha cercato di fare gossip e far sbilanciare Mirko: “Ragazzi è palese che vi piacete. Ti piace lei come ragazza e viceversa. L’abbiamo notato anche noi. Poi non è che dico che è un colpo di fulmine. Però c’è tanta complicità quando parlate”.