L’improvviso avvicinamento tra Mirko Brunetti e Angelica Baraldi nella Casa del Grande Fratello ha scatenato la reazione di Greta Rossetti.

L’ex tentatrice, nonché (ex?) fidanzata del gieffino ha condiviso una storia velenosissima: “Croccantini per le gatte morte ne abbiamo?!“. I follower dell’ex tentatrice si sono chiesti se la frecciatina fosse per Angelica e con dei video molto chiari Greta ha tolto ogni dubbio. A far scattare la rabbia della Rossetti è stato un ballo sensuale tra Angelica e Mirko.

Greta Rossetti attacca Angelica Baraldi

“Ringrazio mamma di avermi fatta educata. Cosa non si fa pur di essere salvata dalla nomination. Mirko adesso svegliati. Viva le gatte morte. Ragazzi sto guardando la diretta. Comunque le ho sempre odiate fin da piccola le gatte morte. Se vuoi una cosa dillo e non ti nascondere. Se ti nascondi sei una gatta morta. Io se voglio una cosa lo dico chiaro. Dietro ad ogni gatta morta c’è una… non dico la parola… viva. Sono senza parole. Quelle più gatte morte sono le fidanzate. Sono davvero senza parole ragazzi. Ma vai fuori dal ca**o.

Dai che lunedì ti eliminano. Quindi se io non vedo il mio ragazzo per un mese ed entra al Gf un altro uomo io sbarello? Ma cosa sto sentendo. Mi state caricando. Io ringrazio il cielo che la casa è a Roma e io sono lontana. Perché sono buona e cara ma quando parto nessuno mi ferma. A tutto c’è un limite. Tanto lunedì quella tornerà dal suo Rick. Viva l’amore al giorno d’oggi. Io non ci sto capendo più nulla. Mi dite che è uno schifo. Meno male che l’avete capito tutti e vi ringrazio”.

Ieri pomeriggio, una follower di Greta le ha inviato il video del ballo tra Mirko e Greta, facendole una richiesta: “Ti prego, dimmi che entri nella Casa domani”. “Vado a rimettere in ordine la situazione. A domani sera”, ha risposto la Rossetti. A questo punto, è ipotizzabile che l’ex tentatrice possa entrare nella casa durante la puntata di questa sera, anche se non è chiaro se solo per un confronto o come nuova concorrente.