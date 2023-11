Tra le coppie che si sono formate tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, quella composta da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è sicuramente una delle più solide nonché amate dal pubblico.

Al termine del reality show condotto da Alfonso Signorini, la loro relazione è proseguita ed è culminata con la nascita del loro primo figlio Gabriele. La coppia ora è pronta a fare il grande passo. Clizia ha spiegato di aver già scelto i propri testimoni di nozze, ma ha aggiunto che ancora deve comunicarlo ai diretti interessati. Per quanto riguarda le damigelle, invece, l’ex vippona ha risposto a chi le chiedeva se sua sorella Micol Incorvaia sarà una di loro. L’ex di Francesco Sarcina, però, ha rivelato che saranno i suoi figli Nina e Gabriele a vestire i panni di damigella e paggetto.

Per quanto riguarda mese e anno della cerimonia, Clizia ha rivelato che hanno deciso di sposarsi ad ottobre del prossimo anno: “Ottobre è il mese mio e del mio amore… chissà che la data della nozze non sia uno dei due compleanni”. E a proposito dell’abito da sposa, la Incorvaia ha raccontato di avere già qualche idea in merito: “Sarà semplice ed elegante, e sarà nero. Vestirsi di nero per sposarsi è un’antica tradizione piemontese, quindi la sposa non si veste solo di bianco. Un’affermazione che sicuramente farà saltare sulle sedie molte donne, coloro che sognano il matrimonio da principessa in stile Kate Middleton o Lady D. la moda dell’abito da sposa nero non è sicuramente per tutte, ma non è nemmeno una tendenza così singolare o bislacca, visto che l’usanza del bianco è abbastanza recente”.