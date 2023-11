La nuova edizione del Grande Fratello ha visto nascere la seconda coppia, ma sono già in arrivo i problemi. Tra Letizia Petris e Paolo Masella è scattata la scintilla, con la fotografa e il macellaio romano che si sono baciati per la prima volta. Il tutto, ovviamente, sotto l’occhio delle telecamere del reality show condotto da Alfonso Signorini, che ormai spinge da diverse settimane per avere una coppia all’interno della Casa. A pochi giorni dal passionale bacio, però, sono già sorte le prime tensioni: Letizia, in particolare, sarebbe intimorita dalla nuova dinamica creatasi tra i due, come confessato proprio a Paolo.

Dopo la dichiarazione d’amore del mese scorso di Paolo Masella e la lunga titubanza di Letizia Petris, tra i due gieffini è finalmente scattato qualcosa, come testimoniato dal bacio. Il ghiaccio sembrava ormai essersi rotto nella coppia; Letizia, invece, ha iniziato a comportarsi in maniera diversa dal solito. Un atteggiamento sfuggente che Paolo ha notato e che l’ha portato a chiedere spiegazioni alla ragazza: "Se ti senti a disagio a me dispiace. Punto. Posso essere dispiaciuto a volte? Mica per altro. Mi dispiace che con me ti senti a disagio perché è normale, è la situazione. Lo capisco. Però ci posso rimanere male?".

Letizia ha voluto chiarire meglio le sue sensazioni, spiegando cosa prova in questi giorni: "Non è che sono a disagio, sono imbarazzata”, ha detto mettendo subito le mani avanti, specificando di non essere una ragazza particolarmente troppo presente: "Io non sono una che sta appiccicata tutto il tempo, a prescindere". La fotografa ha poi voluto mettere le cose in chiaro fin da subito riguardo il percorso della coppia all’interno del reality: "Ne abbiamo già parlato. Io non voglio fare un Grande Fratello io e te e basta. Ho anche le mie amiche e ho tante cose da fare. Io sono condizionata dal programma? Tu parli di continuo delle dirette, dicendo 'speriamo che domani ci vediamo in diretta, preparati che domani parlano di noi' tutte ste cose ogni volta”.

Paolo sembra aver capito lain cui Letizia si trova attualmente, e ha rassicurato la ragazza riguardo al futuro nella casa del Gf, non negando però di essere stato ferito: "Ma proprio perché io voglio che tu faccia Grande Fratello con tutti non solo con me, non voglio che tu ti senta a disagio con me, ma permetti che ci resto male? Pure il fatto che ti imbarazzi a starmi vicino". Letizia l’ha liquidato chiudendo il confronto, che stava portando proprio a una situazione da lei non voluta: "Non mi appesantire ti prego, mi appesantisco così".