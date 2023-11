In queste ore sui social si è abbattuta una nuova bufera su Edoardo Donnamaria. Dopo le polemiche relative alla copertina del suo ultimo singolo Come il mare, nella quale compare una ragazza che è molto somigliante a Micol Incorvaia (quest’ultima ha chiarito che non si tratta di lei), l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è “costretto” suo malgrado a fare i conti con la furia delle fan della sua ex, Antonella Fiordelisi.

Ma cos’è successo? Durante la puntata di ieri di AperiZeta, programma radiofonico che Edoardo co-conduce con Camilla Ghini, è stata letta da quest’ultima una domanda posta da un ascoltatore: “Buonasera ragazzi. Mio marito mi ha detto che ha toccato le protesi ad una sua collega per curiosità. Che faccio, lo lascio?”.

Ovviamente, i fan dell’influencer campana sono subito andati con la mente a quanto accadde lo scorso anno nella Casa di Cinecittà, quando Donnamaria palpò il seno di Nicole Murgia mentre si trovava nel van insieme a Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. Il cosiddetto “Van gate” fece molto scalpore all’epoca e, durante una puntata Antonella, tra le lacrime, raccontò che Edoardo le aveva confessato di “aver toccato le tette alla Murgia”. A quel punto, Nicole spiegò cos'era successo: “Parlavamo di protesi. Mi ha detto che in questa casa hanno tutte il seno rifatto, ma che le mie sembrano vere. Così me le ha toccate da sopra, solo per tastarle”.

“Guardate come se la ride con la sua amichetta”, ha commentato un utente. E ancora: “Potevano evitare di leggere questa domanda, che era evidentemente provocatoria”. Insomma, i fan di Antonella non hanno assolutamente gradito l’episodio.