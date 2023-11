L’affermazione pronunciata da Beatrice Luzzi su Letizia Petris (“E’ lesbica") durante la puntata del Grande Fratello di ieri, giovedì 9 novembre, ha scatenato un vero e proprio “lesbo-drama”.

Al termine della diretta, la fotografa romagnola ha svelato che la relazione con la sua ex fidanzata è finita perché suo padre non riusciva ad accettarla. Poche ore fa, l’ex della gieffina, Nicole Conte, ha condiviso tra le sue Instagram stories un durissimo sfogo nel quale ha pesantemente attaccato Letizia, accusandola, tra le altre cose, di averle “rovinato la vita”.

Ma non è tutto. Francesca Frigieri, attuale compagna dell’ex della Petris, ha a sua volta tirato dei veri e propri siluri nei confronti di Letizia: “Io già rido perché il comportamento di Letizia lo avevo già previsto, perché lei si è lasciata con il suo moroso che doveva essere l’uomo della sua vita e il padre dei suoi figli, tempo una settimana e c’è subito Paolo (Masella, ndr). Ma vabbè, questa cosa nessuno può dir niente perché ognuno con la sua vita fa quello che vuole.

Ieri sera in diretta ha detto che ha avuto una relazione con una donna, e si e pentita che sia finita, e c’ero io sul divano che pensavo ‘l’abbiamo capito che ti sei pentita’, perché poi questa ragazza si è fatta una vita con me e ha iniziato a sfracassare le pa**e di notte con messaggi del tipo ‘sei da sola? ti posso parlare?’ per un anno e mezzo a cui sommiamo anche il fatto che sono iniziati ad arrivare messaggi da account falsi di Instagram… non ho la certezza che fosse lei ma è praticamente certo, e questi messaggi arrivavano ad entrambe. A me c’era scritto di non fidarmi di Nicole che mi tradiva e viceversa. Messaggi che arrivavano mentre eravamo in vacanza e anche quando eravamo a casa. Non ho la certezza che sia lei, ma molte cose mi fanno pensare che lo fosse”.