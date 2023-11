La puntata del Grande Fratello di ieri, giovedì 9 novembre, è stata particolarmente pesante per Giuseppe Garibaldi, che è anche finito al televoto per l’eliminazione insieme a Ciro Petrone e Jill Cooper.

Il bidello calabrese è stato accusato dai coinquilini di essere un giocatore, e il colpo di grazie è arrivato quando ha scoperto che Beatrice Luzzi passerà una notte in suite con Rosy Chin e, soprattutto, con Massimiliano Varrese. Al termine della puntata, Giuseppe è crollato ed è scoppiato a piangere. Grecia Colmenares ha provato a consolarlo, dicendogli che se prova qualcosa per la Luzzi non deve trattenersi. Mirko Brunetti gli ha consigliato di infischiarsene delle opinioni altrui: “Prosegui per la tua strada, Beatrice se ne renderà conto. Solo così potrai darle le risposte che cerca. State bene insieme? Vivetevi”. Ma Giuseppe resta in silenzio con gli occhi pieni di lacrime.