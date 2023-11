Nella puntata della scorsa settimana, Alfonso Signorini ha annunciato nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello: “Come è noto il GF non si ferma mai e abbiamo sempre grosse sorprese. Posso già dirvi che prossimamente ci saranno altri inquilini nella casa”.

In molti hanno ipotizzato che tra i nuovi concorrenti potrebbero esserci anche Greta Rossetti e Perla Vatiero. E proprio sull’ex fidanzata di Mirko Brunetti è intervenuta il conduttore nel corso della puntata di ieri: “E a proposito di Perla, vi posso già dire che lunedì ci sarà una grossa sorpresa che la riguarda”.

In una diretta fatta su Tik Tok lo scorso lunedì, Perla ha rivelato di essere stata contattata dalla produzione. Gli autori la volevano per un confronto con Mirko, ma lei ha rifiutato. La ragazza però ha aggiunto che parteciperebbe volentieri al GF, non come ospite di una serata, ma per restare.

“Io voglio pubblicità? Non penso proprio, infatti ho rifiutato due confronti. La differenza tra me e altri è che ho detto di no, perché sarebbero stati confronti inutili. Se entrerò nella casa? Ragazzi io non ne so davvero nulla di questo. Se farei mai la gieffina? Ho detto di no al confronto, ma altra storia è per fare la concorrente, quello è un discorso diverso. Intanto vi dico che le ragazze mi piacciono molto. Credo siano tanto intelligenti e simpatiche. Sì ho visto che alcune di loro hanno detto di essere dalla mia parte. Ho visto anche quello che ha detto Greta ad Angelica. Direi molto meglio ciò che ha detto Riccardo, ha usato delle parole davvero belle”.