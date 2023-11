Daniele Dal Moro torna sui social per chiarire alcuni punti in merito alla nuova rottura con Oriana Marzoli. Lo scorso lunedì, durante un’infuocata live su Twitch, l’imprenditore veneto era sbottato attaccando la modella di origini venezuelane: “Oriana è la regina delle imbecilli che crede alle vostre stro***te. Ma posso avere delle amiche senza volermele tro****e? Ad Oriana dà fastidio che mando un messaggio ad un’amica? Lei può andare alle feste con il suo ex e io non posso modificare una foto ad una mia amica? Tutti i miei ca**o di problemi sono iniziati quando siete entrati voi e lei nella mia vita. E mi sono proprio rotto di tutto basta”.

E ancora: “Oriana in testa ha un cecio e mi crea dei problemi, la capite questa cosa por** Di*. Non mi metterò a parlare male di lei anche se tutto quello che fa è solo per il guadagno perché è solo quello che le importa. Da quando abbiamo cominciato a vivere insieme io mi sono messo a novanta… mi faccio incular*. Ho sacrificato tutto, mi sono messo pure a fare il fotografo, le presento persone e vado agli eventi. Lei è sempre scontenta perché Verona non le piace. Ma io cosa devo fare? Mi sono rotto i cogl**ni di stare male. Adesso comincio a pensare a me stesso. Sapete perché abbiamo litigato l’ultima volta? Oriana voleva andare al compleanno di Giaele senza di me perché non mi hanno invitato e mi voleva lasciare. Poi il destino ha voluto che si rivelassero delle amiche di me**a.

Daniele su Oriana: "Non è mai stata realmente innamorata di me"

Ieri sera, Daniele ha condiviso alcune stories su Instagram, nelle quali ha dichiarato che Oriana non è mai stato innamorata di lui: “Oriana non è mai stata realmente innamorata di me, perché possiamo parlare di quello che volete, ma se avete una certa età credo che siate abbastanza maturi per sapere cosa si prova e cosa si farebbe per un amore così grande come è stato decantato non appena un mese fa in televisione. Mettiamo tutti fine a questa pagliacciata, perché non sto bene (io davvero). Sono stanco e vorrei per lo meno poter provare ad andare avanti con la mia vita senza dover guardare costantemente immagini di un qualcosa che non è mai esistito, o probabilmente solo per me”.

Poi, attaccato dalle cosiddette Orianistas, ha ribattuto: “Finitela di scrivere sta stron*ata, perché l’unica cosa di cui anche Oriana è certa è del fatto che o sia innamorato. Quando troverete un uomo che solo per salutarsi quasi se fa arrestà fatemi sapè me raccomando. Orianistas m*rde!”.