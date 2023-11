La turbolenta storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra essere giunta nuovamente al capolinea. La modella di origini venezuelane ha lasciato Verona ed è tornata a Madrid, mentre il bel veneto si è sfogato in una live infuocata su Twitch.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

“Oriana è la regina delle imbecilli che crede alle vostre stro***te. Ma posso avere delle amiche senza volermele tro****e? Ad Oriana dà fastidio che mando un messaggio ad un’amica? Lei può andare alle feste con il suo ex e io non posso modificare una foto ad una mia amica? Tutti i miei ca**o di problemi sono iniziati quando siete entrati voi e lei nella mia vita. E mi sono proprio rotto di tutto basta”.

E ancora: “Oriana in testa ha un cecio e mi crea dei problemi, la capite questa cosa por** Di*. Non mi metterò a parlare male di lei anche se tutto quello che fa è solo per il guadagno perché è solo quello che le importa. Da quando abbiamo cominciato a vivere insieme io mi sono messo a novanta… mi faccio incular*. Ho sacrificato tutto, mi sono messo pure a fare il fotografo, le presento persone e vado agli eventi. Lei è sempre scontenta perché Verona non le piace. Ma io cosa devo fare? Mi sono rotto i cogl**ni di stare male. Adesso comincio a pensare a me stesso. Sapete perché abbiamo litigato l’ultima volta? Oriana voleva andare al compleanno di Giaele senza di me perché non mi hanno invitato e mi voleva lasciare. Poi il destino ha voluto che si rivelassero delle amiche di me**a.

Daniele: "Oriana non mi ha mai realmente amato"

Due giorni fa, Daniele ha condiviso alcune stories su Instagram, nelle quali ha dichiarato che Oriana non è mai stato innamorata di lui: “Oriana non è mai stata realmente innamorata di me, perché possiamo parlare di quello che volete, ma se avete una certa età credo che siate abbastanza maturi per sapere cosa si prova e cosa si farebbe per un amore così grande come è stato decantato non appena un mese fa in televisione. Mettiamo tutti fine a questa pagliacciata, perché non sto bene (io davvero). Sono stanco e vorrei per lo meno poter provare ad andare avanti con la mia vita senza dover guardare costantemente immagini di un qualcosa che non è mai esistito, o probabilmente solo per me”.

Poi, attaccato dalle cosiddette Orianistas, ha ribattuto: “Finitela di scrivere sta stron*ata, perché l’unica cosa di cui anche Oriana è certa è del fatto che o sia innamorato. Quando troverete un uomo che solo per salutarsi quasi se fa arrestà fatemi sapè me raccomando. Orianistas m*rde!”.

Sonia Lorenzini su Oriana: "Dispiace sia andata via da Verona"

Nelle ultime ore, Sonia Lorenzini, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite di Martina Nasoni (ex di Dal Moro) a Rds Next, e ha fatto un breve passaggio su Oriana: “E’ tornata in Spagna, salutiamo la bebé. Io con lei ci stavo molto bene, ci divertivamo e mi dispiace che non sia più con noi a Verona, ma le cose sono andate così e forse è meglio. Ma sicuramente la rivedremo a Milano per lavoro”.