Ieri pomeriggio, Alessandro Rosica ha praticamente dato per certo l’ingresso di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello (dovrebbe concretizzarsi nella puntata di lunedì 13 novembre). "Ora è ufficiale, Perla Vatiero sarà una nuova concorrente del Grande Fratello. Da oltre un mese si parlava della sua presenza, ma erano solo chiacchiere prive di fondamenta. Gli autori alla fine hanno optato per Perla, con la possibilità ‘più avanti’ anche per Greta, d’altronde i picchi di share grazie a questo triangolo hanno fatto innamorare seduta stante gli autori. Lunedì 13 novembre Perla entrerà nella casa dove si trova il suo ex Mirko. Oggi c’è stata la firma del contratto e l’ho saputo da un autore/autrice”. L’ex volto di Temptation Island raggiungerà dunque il suo ex fidanzato Mirko Brunetti, attualmente impegnato con Greta Rossetti e oggetti di desiderio di alcune

Dopo aver messo la sua storia con Greta in stand by, Mirko è tornato sui suoi passi e durante il confronto con la Rossetti è scattato il bacio. Adesso il gieffino si professa fidanzatissimo, ma un’esperta di gossip è certa che presto arriverà il colpo di scena. Deianira Marzano ha dichiarato che secondo lei, Brunetti, Vatiero e Rossetti sono d’accordo dalla fine di Temptation Island e che lui tornerà con Perla durante il Grande Fratello. “Come ho sempre sostenuto i tre sono d’accordo dalla fine di Temptation Island. E dopo tutto sto giro di follower e visibilità lui tornerà con la sua ex”.