Per Beatrice Luzzi la misura è ormai colpa. Questo pomeriggio, l’attrice ha deciso di affrontare Anita Olivieri, che anche durante la puntata del Grande Fratello di ieri ha parlato di lei e della sua storia con Giuseppe Garibaldi.

Lite furiosa tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri

La bionda manager romana ha preferito non tornare sull’argomento, ma Beatrice non ha voluto sentire ragioni ed è sbottata: “Non puoi dire non ce la faccio più! Sei una ragazzina, da quando sei qui che parli male di me, non ti permettere di dire ‘non ce la faccio’ più, smettila di farti gli affari miei, è chiaro?”. “Ma non me ne frega niente di te”, replica Anita. Parole che fanno infuriare ulteriormente la Luzzi: “Ma se è da quando sei entrata che lanci frecciate su di me su tutti i temi, fatti una vita tua Anita! Stai solo a parlà de me, non ce l’hai una vita tua. Fatti gli affari tuoi, ok? Perché la verità è che in diretta state sempre a parlare di me perché non avete nient’altro di cui parlare”.

“Sto al Grande Fratello, quindi posso parlare di chi voglio perché me lo chiedono”, ribatte la Olivieri. “E allora quando io vengo a confrontarmi non mi dici ‘basta’, hai capito? Ti confronti! Non ne posso più. Tu ogni diretta da quando sei arrivata che stai a lanciare frecciate e a dire cattiverie su di me, poi quando vengo per confrontarmi mi dici ‘basta’. Non si fa così, non si fa così! Sono stufa di te, ti devi fare la vita tua, hai capito? Non parlare più di me. Sei una strega! Da quando sei entrata che dici cattiverie a destra e a manca”.

“Infatti sto tra i preferiti da sette settimane!”, esclama Anita. “E questa la dice lunga, vuol dire che sei tu la vera giocatrice – ribatte Beatrice -. Io gioco con la mia pelle, tu giochi sulla mia! Non ti montare la testa e fatti gli affari tuoi invece di farti gli affari miei. A me su di te non mi chiedono nulla perché non c’è nulla da dire, se ci sei o non ci sei è uguale!”.