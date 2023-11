La scorsa domenica, Fabrizio Corona ha reso pubblici tramite il suo portale Dillinger News alcuni audio di Valeria Pasciuti, madre di Sophie Codegoni, risalenti a quando la figlia era una concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

All’epoca dei fatti, l’ex di Alessandro Basciano aveva avuto problemi con il ciclo tanto da ipotizzare che potesse essere incinta. “La vedo stranissima – dice Valeria Pasciuti – ma proprio strana strana. Ingrassata, gonfia. Lei parlando con Jessica (Selassié, ndr) ha detto che questo sarebbe il terzo mese che non gli arriva il ciclo. Allora io ho mandato un messaggio a Sabrina perché le facci almeno fare una visita. Per quale motivo non gli arriva il ciclo? Stress? la pillola sospesa così in fretta e furia? Non la vedo benissimo, non so… Ci pensi però che scoop mediatico sarebbe se fosse incinta? – rivela ad un’amica -. La prima gieffina incinta dentro la casa. Sarebbero su tutti i giornali, ovunque!”.

Poche ore fa, Corona ha fatte nuove rivelazioni sulla mamma di Sophie Codegoni sempre su Dillinger News: “Gli agghiaccianti audio della madre di Sophie Codegoni, riesumati dalla nostra redazione risalgono all’ottobre 2021. Periodo in cui Fabrizio Corona dopo aver vissuto un breve flirt con la ex gieffina le faceva da manager. E mentre Sophie si trovava all’interno della casa del GF, Corona doveva occuparsi non solo dell’immagine della sua assistita ma anche di essere una sorta di ‘sportello d’ascolto’ per la madre di Sophie.

La sig.ra Pasciuti (madre di Sophie) si è sempre mostrata costantemente insoddisfatta di come appariva la figlia all’interno della casa – si legge ancora su Dillinger News -. Infatti come si può ascoltare chiaramente negli audio invita Corona a sfruttare di più il corpo della figlia per farla emergere fisicamente come personaggio all’interno del programma: ‘Abbiamo lì una bambola e non la stiamo fruttando come si deve’. E proseguendo in una chat con una collaboratrice di Corona parlando di ‘scoop mediatico’ su una ipotetica gravidanza della figlia. Parole forti che, se sentite pronunciate da un manager, il quale com’è noto lavora per il profitto di sé stesso e del suo cliente, hanno un peso specifico ben diverso che se pronunciate dalla bocca di una madre.

Basciano stesso nel salotto della Toffanin ha parlato di ‘plagio’ nei confronti di Sophie da parte di qualcuno di molto vicino a lei, non specificando da parte di chi. Ma Basciano sembrerebbe additare la madre di Sophie come, in parte, responsabile di una forte influenza sulla figlia. Specialmente in merito alla scelta di terminare la loro relazione. Il dj ha poi fatto intendere nella sua ultima intervista che sia stata la madre di Sophie ad allontanarlo da un possibile chiarimento con la figlia dicendoli ‘ti garantisco che la tua vita non andrà mai più avanti insieme a Sophie’”.