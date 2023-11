Nella puntata della scorsa settimana, Alfonso Signorini ha annunciato nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello: “Come è noto il GF non si ferma mai e abbiamo sempre grosse sorprese. Posso già dirvi che prossimamente ci saranno altri inquilini nella casa”.

In molti hanno ipotizzato che tra i nuovi concorrenti potrebbero esserci anche Greta Rossetti e Perla Vatiero. E proprio sull’ex fidanzata di Mirko Brunetti è intervenuta il conduttore nel corso della puntata di ieri: “E a proposito di Perla, vi posso già dire che lunedì ci sarà una grossa sorpresa che la riguarda”.

In una diretta fatta su Tik Tok lo scorso lunedì, Perla ha rivelato di essere stata contattata dalla produzione. Gli autori la volevano per un confronto con Mirko, ma lei ha rifiutato. La ragazza però ha aggiunto che parteciperebbe volentieri al GF, non come ospite di una serata, ma per restare.

A quanto pare, l’ingresso della Vatiero nella Casa del Grande Fratello sembra ormai cosa fatta. Ad annunciarlo è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica su Instagram: “Ora è ufficiale, Perla Vatiero sarà una nuova concorrente del Grande Fratello. Da oltre un mese si parlava della sua presenza, ma erano solo chiacchiere prive di fondamenta. Gli autori alla fine hanno optato per Perla, con la possibilità ‘più avanti’ anche per Greta, d’altronde i picchi di share grazie a questo triangolo hanno fatto innamorare seduta stante gli autori. Lunedì 13 novembre Perla entrerà nella casa dove si trova il suo ex Mirko. Oggi c’è stata la firma del contratto e l’ho saputo da un autore/autrice”.