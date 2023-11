Non sembrano volersi placare le indiscrezioni relative ad una presunta rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Nonostante le mosse social di Fariba Tehrani, che in qualche modo parevano aver smentito i rumors, nelle ultime ore hanno preso piede sul web ulteriori indiscrezioni.

Sembrerebbe, infatti, essere arrivata una nuova conferma circa la presunta fine della relazione tra i due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Deianira Marzano ha pubblicato tra le sue Instagram stories un lungo post in cui ha rivelato che la coppia non starebbe più insieme, e l’ex vippone starebbe cercando una nuova casa.

“Premesso che mi sono già espresso per le parole usate nei confronti di Giulia e Pier e che non ho condiviso. Quello che so tramite persone vicine a loro è che la coppia ad oggi non sta più insieme e lui dovrà trovare un appartamento. Quindi, mio malgrado i dadi sono tratti. Detto ciò la questione era personale, ma a quanto pare tramite un amico è trapelata l’indiscrezione a terzi della crisi che l’hanno annunciata prima. Giustamente i diretti interessati stavano capendo come affrontare il tutto. Sono certa che presto lo diranno loro”.