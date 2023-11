Beatrice Luzzi, superata la dinamica “uno contro tutti”, continua ad essere una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello. Nelle ultime ore, l’attrice si è avvicinata a Vittorio Menozzi e gli ha fatto una confessione “piccante”.

Cercando di non farsi ascoltare dagli altri inquilini, Beatrice si è avvicinata all’orecchio di Vittorio e gli ha sussurrato che quando uno dei gieffini ha ballato con lei, sarebbe successo qualcosa per la quale potrebbe scoppiare un vero e proprio putiferio. “Quando ballai con lui… capisci a me. Successe una cosa particolare. Cosa? Dai dimmelo te, sei tu a dover indovinare senza dirlo. Ci sei davvero? Non me lo far dire. Se lo tiro fuori e il video lo comprova, succedono cose. Si rovinano famiglie”.

Dall’espressione del modello si evince che non ha capito quello che sarebbe accaduto: “Oddio cosa? Sei tu a dovermelo dire. Sono io a dover indovinare? Posso immaginare se mi dici così. L’immaginazione non ha limiti, ma le parole sì. Se lo dici… si rivolta l’Olimpo”. Sui social ipotizzano che Beatrice intendeva dire che uno degli inquilini, mentre ballava con lei, ha avuto un’erezione. Alfonso Signorini indagherà sulla vicenda?