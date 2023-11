Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 13 novembre, c’è stato l’attesissimo confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. La ragazza campana sarebbe dovuta entrare nella Casa, ma la positività al Covid glielo ha impedito.

Perla ha voluto chiarire di non essere ancora innamorata di Mirko e di essere andata avanti con la sua vita. Ha spiegato che la sua lettera aveva l’obiettivo di motivare il suo ex fidanzato per aiutarlo a lasciarsi andare e a non cedere alle dinamiche dell’esterno. Il gieffino, dal canto suo, ha ammesso di aver apprezzato le parole della Vatiero e ha aggiunto che la loro storia d’amore è finita per colpa di entrambi.

Le parole di Mirko su Perla

“Sono sincero, le tue parole mi hanno dato forza, sei la persona che mi conosce più di tutti, io non ho feedback dall’esterno, quello che non voglio è che ci sia questa guerra social inutile e superficiale. Speravo che la lettera fosse il punto di tutta questa situazione tra me, te e Greta, una bella lettera che viene dopo mesi pesanti che nessuno ha saputo gestire. La nostra storia è finita per motivi precisi, ci stavano facendo del male a vicenda, lo sapevamo, ma nessuno dei due aveva il coraggio di mettere un punto”.

“Ad oggi sono totalmente consapevole e cambiata – ha detto Perla -. Se tornassi indietro, tanti comportamenti non li avrei avuti. Quanto tengo a Mirko da 1 a 100? 100 sicuramente”. Parole che hanno commosso Mirko e che l’hanno portato ad aprirsi nei confronti dell’ex fidanzata: “Perla è stata una storia importante, e se mi chiede di scalare una montagna lo faccio perché gli voglio bene. Quanto tengo a lei da 1 a 100? Mille. Purtroppo le relazioni finiscono, ma non finisce il rispetto e l’affetto”.

La reazione di Perla dopo il confronto

Non appena si sarà negativizzata, Perla farà il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. La curiosità sta tutta nello scoprire come la prenderà Mirko e quali dinamiche si innescheranno tra di loro. Intanto, la Vatiero ha voluto raccontate le sue emozioni dopo il confronto con l’ex fidanzato: “E’ stato emozionante, non ve lo nascondo. La voglia di varcare la porta rossa era tanta… ora è tantissima! Ci vediamo presto, Perla”.