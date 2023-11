Ieri sera, Perla Vatiero sarebbe dovuta entrare nella Casa del Grande Fratello come nuova concorrente, ma è risultata positiva al Covid e ha dovuto rimandare il suo ingresso.

Ad ogni modo, la produzione ha organizzato il faccia a faccia tra la futura gieffina e il suo ex fidanzato Mirko Brunetti, e i due hanno avuto un confronto sereno, pacato e maturo, tanto che entrambi si sono commossi. Pochi minuti dopo il confronto sono arrivati i primi commenti di Greta Rossetti, che ha reagito in maniera del tutto inaspettata.

Subito dopo aver parlato con Perla, Mirko è scoppiato in lacrime e si è preoccupato per la sua nuova compagna: “Adesso sto un po’ scosso, spero però che non si incavoli Greta”. La Rossetti ha pubblicato una storia con un video di Brunetti e ha scritto: “Amore mio stai tranquillo. Perché io sono felice se tu sei felice”. Parole inaspettate perché in molti ipotizzavano che sarebbero arrivate delle frecciatine o delle critiche anche per Mirko.

Le parole di Mirko a Perla

“La nostra storia è finita perché ci rendevamo conto che ci facevamo del male e l’avevamo capito. La relazione era diventata tossica. Con questo io a lei tengo moltissimo, le voglio bene. Quanto ci tengo a lei da uno a cento? Mille. Lei è la persona che forse mi conosce più di tutti. I miei sono commenti normali, abbiamo avuto una storia molto lunga. Detto questo Perla e Greta sono due persone diverse e non farò confronti. Però devo dire che adesso vedo molto cambiata Perla, maturata e più riflessiva. Io per questa ragazza ci sarà sempre, farei tutto per lei e sono molto sincero. Sarà sempre tra le persone più importanti della mia vita. Se mi dovesse chiedere di scalare una montagna io lo farei”.