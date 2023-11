L’ennesima rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continua a tenere banco. La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip, intervistata dal programma spagnolo Socialité, in onda su Telecinco, ha fornito la sua versione fatti circa la fine della relazione con l’imprenditore veneto. Quest’ultimo, dal canto suo, ha pubblicato una lettera a cuore aperto nella quale ha tra l’altro raccontato di averle comprato un anello.

Daniele Dal Moro, nuovo sfogo su Twitch

Ieri sera, Daniele, però è sbroccato nuovamente durante una live su Twitch: “Voi credete di sapere le cose, ma voi non sapete niente – ha detto rivolgendosi ai fan -. Io sono arrivato a fare paparazzate che non volevo fare, che non ho mai fatto nella mia vita e non so neanche cosa siano, quindi lasciate perdere. Io so da che mondo vengo e di che mondo faccio parte. So tutto quello che mi sono fatto andare bene e ho accettato. Se voi pensate che io mi faccia prendere per il cu*o…

Ho scritto una lettera sperando che… le avevo già mandato una mail ma non mi ha mai risposto. Non uso un altro telefono per chiamarla, perché ho 33 anni., E visto che mi è stato detto che questo è stalking, se una persona mi blocca ovunque, se vuole parlare con me dopo tutto quello che ho fatto e che ho detto… Dopo che ho fatto vedere ancora una volta a tutto quello che sento… Ma Oriana ha mai messo sul suo profilo dichiarazioni così su di me? Che fino all’altro giorno c’erano solo fotografie sue sul mio profilo, ma che ca**o devo nascondere? Ma lo capite che siete un branco di cogl**ni? Dite tante di quelle stron**te, è veramente triste”.

Infine, Daniele ha concluso: “Ho scritto quella lettera lì, pensate come posso stare, e voi mi prendete per il cu*o. Lei ha fatto due lacrime dopo che mi ha lasciato e allora ‘poverina sta male’. Lei? Lei sta male? Veramente mi avete rotto il ca**o. Farò una live dove parlerò di tutto, dalla Sardegna, gente, faccio nomi, non mi interessa. Io non ho niente da nascondere e quando starò bene la farò”.

Daniele Dal Moro: "Sono stato lasciato!"

Dopo la sfuriata in live su Twitch, Dal Moro è tornato sul suo profilo Instagram aggiungendo: “Lo spiego un’ultima volta e in maniera molto chiara, così forse mi lascerete in pace. Io sono stato lasciato, mi sono messo l’orgoglio nel c*lo. Io parlo di sentimenti, di amore, di non voler chiudere, io non volevo che andasse via di casa e io faccio mea culpa e perdono. Oggi dopo tutta la m*rda che ho visto ieri su Telecinco, ho ancora una volta aperto il mio cuore. Ma non è servito, non è bastato. Nemmeno davanti a parole simili ho ricevuto qualcosa, se non lamentele e pretese dopo che non solo sono stato lasciato, ma mi sono messo pure praticamente in ridicolo davanti a tutti. Ma vi sfugge una cosa: che non c’è scritto da nessuna parte che abbia ragione lei”.

Nella tarda serata di ieri si è poi diffusa la notizia secondo cui Oriana sarebbe finita in ospedale. Secondo i fan, Daniele avrebbe appreso la notizia proprio durante la live e, in quel preciso momento, l’avrebbe chiusa.