Tina Cipollari e Gianni Sperti sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. L’opinionista di Uomini e Donne ha parlato della sua situazione sentimentale e anche dell’amicizia con il collega: “Io e lui ci siamo conosciuti a Buona Domenica, lui ballava e io ero ospite. Poi ci siamo ritrovati a Uomini e Donne. Ormai ci conosciamo da più di 20 anni”.

Tina ha poi rivelato di avere diversi corteggiatori, ma che non fanno per lei: “L’amore? Sì ho dei corteggiatori. Ma sì qualche strappone c’è in giro. Però non è quello che cerco io. Io penso che quando si cerca l’oro non si può fermare ad una miniera d’argento. Quindi non mi devo accontentare. C’è qualcuno così, ma non è la persona che vorrei. Non posso fare i nomi delle persone”.

Tina Cipollari parla di Gemma Galgani

Ovviamente, la Cipollari non poteva non parlare della sua “nemica” Gemma Galgani: “Mi sto ammorbidendo. Quel giorno in cui le ho fatto da crocerossina lei stava veramente male, tremava e io mi sono anche preoccupata. Ho tremato io per la sua salute. Perché comunque è una donna che ha una certa età e non potevamo essere indifferenti a quella situazione. Nonostante abbiamo passato anni a litigare, io quel giorno mi sono intenerita perché mi sono preoccupata. No, non siamo più nemiche. L’ho visa davvero in una condizione in cui non l’avevo mai vista prima. Stava molto male e io le sono stata accanto. Lei cerca l’amore come un’adolescente. Poi il mio pensiero su Gemma non cambia. Lei cerca più una cosa… diciamo che cerca una cosa carnale. Non vuole relazionarsi con uomini della sua età, vuole uomini di 40-45 anni perché sono prestanti. Forse alla sua età dovrebbe cercare altro. Così non so se troverà mai quello che cerca”.