La burrascosa storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è giunta nuovamente al capolinea, anche se questa volta la rottura sembra essere definitiva.

La modella di origini venezuelane, sconvolta per la fine della relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne, sarebbe finita anche in ospedale. A tal riguardo, una segnalazione è arrivata a Deianira Marzano: “Ho letto che Oriana sta in ospedale, non so se la fonte è attendibile, però stanotte, quando Daniele stava facendo una diretta, gliel’hanno comunicato. Lui ha spento tutto, poi non so cosa sia successo”. Non ci sono conferme al riguardo, quindi questa voce che circola ormai da diverse ore va presa con le pinze.

Dopo aver scritto una lunga lettera ad Oriana, condivisa tra le sue Instagram stories, Daniele è stato protagonista di una nuova live su Twitch, in cui avrebbe parlato di paparazzate fake e problemi di natura finanziaria.

Nel mentre, Dal Moro aveva scritto: “Non è una gara a chi ha sbagliato di più o di meno, indipendentemente da dove sta la ragione. Questo è il motivo per cui ho scritto quella lettera nonostante io creda di essere nella ragione, e anche io pretenda chiarimenti, scuse e via discorrendo, perché la volontà mia non è mai stata quella di voler abbandonare questa persona, bensì costruirci un futuro. Ma se lei può fare a meno di me, io posso fare a meno di lei. Punto. E vi assicuro che su questo sono irremovibile. Pensate di conoscermi, ma non sapete nulla della mia storia”.

Poco dopo la voce sul ricovero di Oriana in ospedale, ma Daniele non può contattarla perché l'ex vippona l'ha bloccato ovunque.