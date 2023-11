La tormentata storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, questa volta, sembra essere giunta definitivamente al capolinea.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

La scorsa settimana, la finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha lasciato Verona per fare rientro a Madrid. Poche ore dopo, durante una live infuocata su Twitch, l’ex tronista di Uomini e Donne ha attaccato la sua ex definendola “regina degli imbecilli che crede alle stron*ate dei fan”. E ancora: “Oriana in testa ha un cecio e mi crea dei problemi, la capite questa cosa por** Di*. Non mi metterò a parlare male di lei anche se tutto quello che fa è solo per il guadagno perché è solo quello che le importa. Da quando abbiamo cominciato a vivere insieme io mi sono messo a novanta… mi faccio incular*. Ho sacrificato tutto, mi sono messo pure a fare il fotografo, le presento persone e vado agli eventi. Lei è sempre scontenta perché Verona non le piace. Ma io cosa devo fare? Mi sono rotto i cogl**ni di stare male. Adesso comincio a pensare a me stesso".

Oriana rivela i motivi della rottura con Daniele

Adesso, Oriana ha rivelato i motivi dell’ennesima rottura con Daniele, e lo ha fatto a Socialité, programma molto popolare in Spagna che va in onda su Telecinco. “Giovedì sono uscita di casa sua. Sono venuta con le mie quattro valigie da 32 chili in Spagna da sola – ha esordito l’ex vippona -. È una persona di cui sono molto innamorata, ma ci sono state cose che non sopporto più.

Ho lasciato tutto qui: mia madre, la mia macchina, il mio cane, altri amici e il mio lavoro. Inoltre, non voglio leggere e vedere le cose brutte che dice di me", ha sottolineato prima rivelare il motivo della rottura: "Mi fa molto male. Non c'è stata una ragazza, cioè ce ne sono state diverse", ha concluso.