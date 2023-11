Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 13 novembre, Alfonso Signorini ha fatto leggere ed ascoltare a Letizia Petris le gravissime accuse mosse dalla sua ex, Nicole Conte. La gieffina non ha smentito né confermato i presunti tradimenti o le storie parallele, ma di fatto il suo silenzio equivale ad una sostanziale conferma.

Le parole di Letizia Petris

“Sono abbastanza allibita. Il mio passato è passato. Tante cose non sono mai state capite e non ho mai voluto affrontarle con lei. Io mi ero fatta odiare da lei, avevo 18 anni, ero molto giovane. Le accuse che mi ha lanciato? Non mi va di commentare queste cose. Mi sembrano una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso la donna che sono. Non mi interessa quello che ho fatto nel mio passato. Non confermo e non smentisco quello che ha detto. Volevo mettere un punto positivo a questa storia. Accetto il fatto che lei mi possa odiare. Ma quello che ho sentito per lei è reale. Il rancore ce l’ha lei, io ho soltanto amore”.

Al termine della diretta, Nicole Conte è tornata sui social tirando nuove bordate a Letizia: “Tralasciando la reazione prevedibile, perché non aveva scusanti per i comportamenti avuti, la cosa più grave di stasera è stata giustificare le azioni fatte per la sua giovane età. Che punto a specificare sono fatti successi tre anni fa e non 120000 come dice lei. Ci sono che se la fai non importa che tu abbia 20,30 o 50 anni, non vanno fatte a prescindere. Se l’idea del suo grande amore è questa, deve rivedere i suoi ideali. L’amore è tutt’altro”.