Nella Casa del Grande Fratello, gli inquilini continuano a punzecchiare Mirko Brunetti e Angelica Baraldi. Ad essere “presa di mira”, in maniera scherzosa, è soprattutto quest’ultima. La gieffina ha preparato una camomilla al coinquilino, e Giuseppe e Massimiliano hanno detto: “Prima faceva le tisane a tutti, ora solo a Mirko”.

In seguito i due gieffini hanno giocato a carte, e a vincere è stata Angelica. Allora, Ciro Petrone propone la penitenza di Mirko: fare un massaggio alla Baraldi. In sottofondo partono canzoni dolci, Brunetti si adopera e Anita Olivieri dice: “Tu impegnati, fai finta che noi non ci siamo”. Poi, la bionda manager romana ha tirato una frecciatina a Greta Rossetti: “Ciao Greta”, esclama in maniera sarcastica la concorrente mentre il suo fidanzato dell'ex tentatrice faceva un massaggio ad Angelica.

In realtà, gli inquilini ancora non sanno che questa sera sarà Perla Vatiero a fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, circostanza che potrebbe destabilizzare e non poco Mirko.