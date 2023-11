Lo scorso 29 ottobre, a distanza di diversi anni, Simona Ventura e Mara Venier hanno fatto la pace a Domenica In. Ma non solo. Poche ore dopo la reunion su Rai Uno, l’attuale concorrente di Ballando con le Stelle ha riabbracciato anche un’altra donna con cui non aveva rapporti da tempo, ovvero Barbara D’Urso.

E proprio di questi incontri e della riconciliazione con le due colleghe ha parlato Simona Ventura in un’intervista rilasciata a Casa Chi.

“La riconciliazione con Mara Venier? Sì ho riabbracciato Mara l’altra settimana, ma non solo, anche barbara, Barbara d’Urso. Proprio nello stesso giorno. Mara mi ha invitata a Domenica In e sono andata con grande entusiasmo. Non si può più perdere tempo con queste cose. Poi dopo sono andata alla presentazione di Shukran, che è il film tratto dal libro di Giovanni sul medico in Siria. E il figlio di Barbara d’Urso e la sua socia sono i produttori della pellicola. Sono andata e ho incontrato Barbara, appena ci siamo viste ci siamo abbracciate. Quindi nello stesso giorno ho rivisto entrambe.

La domenica delle palme? Di più! Tutti hanno detto 29 ottobre 2023, ricordiamoci questa data. Cosa c’è dietro? Ragazzi, ma con quello che succede intorno a noi, ma chi se ne frega di queste cavolate. Ma si può perdere tempo per queste storie qui? Tra donne intelligenti si fa pace, si chiarisce e si va avanti. E sarebbe ora che le donne iniziassero ad unirsi.

Ballando? Io non temo nessuno e sono amica di tutti. Se sono tra le favorite? Sì, ma non la favorita. Wanda è su un altro livello. Poi Carlotta Mantovan a me piace molto, Paola Perego mi piace moltissimo e Giovanni sta migliorando. Teo è una scheggi impazzita ed è un personaggio di rottura. Lui destruttura tutto Ballando con le Stelle e andrà avanti”.