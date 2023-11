Dopo aver trascorso in hotel alcuni giorni per la positività al Covid, questa sera Perla Vatiero farà finalmente il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello.

L’ex fidanzata di Mirko Brunetti, sulle pagine del settimanale Chi, ha già chiarito il suo pensiero su alcuni dei suoi futuri coinquilini. Nello specifico, Perla ha dichiarato che l’unico ragazzo che potrebbe interessarle è Vittorio Menozzi, mentre ritiene che potrebbe scontrarsi con Massimiliano Varrese. Complimenti, invece, per Beatrice Luzzi e Anita Olivieri.

“Entrerò nella Casa prossimamente e non temo il confronto con Mirko. Dieci giorni fa mi sentivo debole, oggi, dopo tutto quello che ho accumulato, sono molto distaccata. Entrerò per me stessa, anche se c’è Mirko non gli permetterò di condizionare la mia esperienza. Chi mi piace tra i concorrenti? L’unico molto carino tra i maschi nella Casa è Vittorio, è proprio un bel ragazzo, mi piace la sua timidezza, ha detto che fa fatica ad amare e a mettere qualcuno davanti a sé stesso e questo lo fa soffrire. Mi piace Anita, è molto schietta, Beatrice è una grande donna, mi rivedo in lei a livello caratteriale, provo simpatia e dolcezza per Angelica. Potrei invece scontrarmi con Varrese, sembra tanto strategico”.